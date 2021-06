Le Gorgoni

“Perseo, che leva alta la testa di Medusa col suo corpo patetico contorto ai suoi piedi, è l’epitome della tristezza, e mi fece pensare al mistico verso di Oscar Wilde: «Perché ogni uomo uccide ciò che ama». Nella lotta di quell’eterno mistero, il bene e il male, il suo scopo era stato raggiunto” (Charlie Chaplin) Può apparire inattesa una simile affermazione se espressa da Charlie Chaplin ma, riflettendo più profondamente, può essere letta come la prova che, indipendentemente da chi siamo, da quale attività svolgiamo, da quanto ne siamo consapevoli, “non gli uomini raccontano miti – per ricorrere alle parole di Claude Lévi Strauss – bensì i miti raccontano gli uomini”. Come potrebbe essere altrimenti, mi permetto di aggiungere, se il mito è la radice profonda alla quale attinge l’umanità ritrovandola in se stessa ogni qual volta si avventura alla ricerca del “senso”? Ebbene, uno dei miti più complessi ed affascinanti della cultura greca è sicuramente quello delle Gorgoni e, mi sembra, possa raccontare di sé e di noi ancora molto, specie se lo si prova ad osservare da “un altro punto di vista”.

