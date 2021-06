Mendatica, ad agosto prende il via il grande trekking delle Alpi Liguri

Mendatica. Il 6-7-8 agosto, come da tradizione, torna il trekking someggiato organizzato dal Centro di turismo escursionistico di Mendatica. Quest’anno l’itinerario prevede per il primo giorno un tratto di alta via per partire da San Bernardo di Mendatica e arrivare al rifugio La Terza, passando per cima Garlenda e il suggestivo Monte Frontè con la sua Madonnina. Si proseguirà il secondo giorno verso l’area Brigasca di Verdeggia passando per passo Tanarello e Colla Ardente per scendere poi a Verdeggia; il terzo giorno rientro dal passo del Garezzo attraversando malga Penna fino a rientrare a San Bernardo.

... » Leggi tutto