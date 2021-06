Genova. «Questa mattina comunicherò formalmente alla Presidenza del Consiglio Regionale la modifica del nome del gruppo consiliare da me presieduto, ‘Forza Italia – Liguria Popolare’, che da oggi avrà come nuova denominazione quella di gruppo ‘Forza Italia’». È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale Claudio Muzio.

