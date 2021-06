Sanremo, in consiglio comunale FdI chiede taser e body cam per le forze dell’ordine

Sanremo. In seguito all’aggressione ad uomini delle forze dell’ordine, il gruppo Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale, firmato da Luca Lombardi e Federica Cozza, in cui si chiede di «studiare e mettere in atto con le autorità preposte alla sicurezza interventi necessari a rafforzare e supportare il lavoro svolto della polizia municipale, dotando ad esempio il personale di equipaggiamenti adeguati ad affrontare la realtà operativa e di dispositivi quali il taser e body cam che potrebbe essere un valido deterrente e uno strumento efficace».

