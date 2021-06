Varazze, dopo il lockdown l’associazione dei marinai torna a riunirsi

Varazze. Prima riunione del Gruppo ANMI Varazze dopo il forzato lockdown epidemiologico

Dopo il lungo e forzato isolamento, dovuto alle regole emanate dalle Pubbliche Autorità per contrastare l’emergenza epidemiologica ancora in atto, il Gruppo ANMI Varazze, in occasione di queste ultime timide aperture decise e per cercare di “mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai Caduti”, ha organizzato un salutare e mirato incontro con gli amici del Gruppo di Pietra Ligure, e la presenza dell’Assessore Mariangela Calcagno.

