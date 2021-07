Convegno delle imprese del settore convegni al porto antico di Genova

Genova. Questa mattina, nel giorno stesso della ripresa delle attività in presenza nelle strutture congressuali e nelle sale convegni presso le strutture alberghiere, imprenditori e operatori del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) genovese si sono incontrati al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone del Porto Antico per fare il punto sull’impatto della crisi sanitaria sulle imprese della filiera, sulle misure adottate per farvi fronte e sulle prospettive di rilancio del mercato, anche alla luce delle nuove esigenze legate al rispetto dei severi protocolli sanitariintrodotti dalle Autorità competenti.

