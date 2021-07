Da Bristol a Imperia, concluso il viaggio in solitaria in bici di Fabrizio Musso

Imperia. Fabrizio Musso, giovane ingegnere aerospaziale imperiese, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: fare un viaggio in solitaria in sella alla sua bicicletta da Bristol a Imperia per ricordare la scomparsa di un uomo speciale, Carlo Pastorelli, conosciutissimo commerciante e sportivo scomparso tragicamente un anno fa, sensibilizzare la causa dell’affido e raccogliere fondi per sostenere la casa famiglia Pollicino.

