Fine lavori rio Fasceo e Carendetta: “Piana albenganese al sicuro da nuove esondazioni”

Albenga. E’ stato completato l’intervento di messa in sicurezza del primo lotto per il rio Fasceo e Carendetta. Nella giornata di oggi, infatti, si è svolta la cerimonia di inaugurazione per il fine lavori della prima parte dell’opera, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del consigliere regionale Stefano Mai, del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, del sindaco Riccardo Tomatis, dell’On. Franco Vazio e dell’ex sindaco Giorgio Cangiano che aveva avviato l’iter amministrativo nel 2015, oltre che di altri esponenti dell’amministrazione albenganese e della minoranza consiliare.

... » Leggi tutto