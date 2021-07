Goletta Verde di Legambiente arriva in Liguria, appuntamento preparatorio a Imperia

Imperia. Parte da Imperia con un appuntamento preparatorio “Aspettando Goletta Verde” sul tema dell’erosione costiera la 35esima edizione di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest’anno torna a navigare dopo la breve pausa dell’anno scorso. Il motto di quest’anno “Non ci fermeremo mai” accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità, perché non si possono fare passi indietro: anche nell’anno della pandemia non si è fermato l’assalto alle coste e ai mari italiani.

