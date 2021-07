Italia – Belgio: quattro liguri raccontano la vigilia dei quarti di finale tra Azzurri e Diavoli Rossi

COME CI VEDONO DALL’ESTERO?

La nazionale italiana gode spesso di un grande rispetto all’estero e viene vista come una candidata alla vittoria finale indipendentemente dal valore della squadra, in particolar modo da chi non segue in modo assiduo il calcio internazionale. L’Italia viene ammirata tifoserie come quella belga, che vive un momento d’oro ma che non ha ancora potuto riempire la bacheca di trofei. Esemplificativi di ciò, i commenti sotto alcuni post del quotidiano belga Le Soir dopo l’andata dell’infausta doppia sfida contro la Svezia del novembre 2017. Non era difficile trovare frasi del tipo: “Sempre la stessa storia, fanno fatica ma quando conta loro ci sono, mentre noi…”. In realtà andò malissimo all’Italia in quell’occasione. Speriamo che dopodomani questo sentire belga, loro malgrado, si riveli esatto e che la Grand Place (nella foto) veda tanti tricolori italiani sventolare. Vediamo ora se a distanza di qualche anno gli Azzurri godono dello stesso “status”.

