«Minchia signor sindaco», quando la legge la detta Claudio Scajola

Imperia. «L’État, c’est moi». «Lo Stato sono io». E’ la frase che, secondo uno storico, re Luigi XIV, che in Francia instaurò una monarchia assoluta per diritto divino, pronunciò il 13 aprile del 1655, il giorno in cui colui che passò alla storia come il “Re Sole” vietò ai parlamentari parigini di legiferare su materie già regolate dagli editti emanati in “lit de justice”: cioè dallo stesso sovrano che esercitava un potere assoluto, scavalcando bellamente il parlamento.

