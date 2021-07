Polemica per il ricordo di Almirante, l’analisi di Danilo Bruno (Europa Verde)

In questi giorni il consigliere regionale Vaccarezza e il sig. Fabrizio Marabello,esponente di Fratelli d’Italia, si sono arrabbiati per i giudizi dati sulla figura di Almirante ed ambeue hanno trovato soggetti generici da accusare: il primo ha scomodato come di consueto “la sinistra”,genericamente intesa mentre il secondo si è scatenato contro “i rossi”,come se la storia italiana fosse leggibile solo con le lenti deformate di una divisione fra comunisti e fascisti senza neppure cogliere gli episodi positivi o negativi,che sono avvenuti e soprattutto la presenza importante e a tratti pressante della Chiesa cattolica.

