Presidio a De Ferrari contro la Turchia: “L’attacco di Erdogan alle donne riguarda anche noi”

Genova. Donne in piazza anche a Genova, come in molte città d’Italia e d’Europa, nel giorno in cui la Turchia esce ufficialmente dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. A convocare un presidio davanti al consolato turco in piazza De Ferrari è stato il collettivo Non una di meno con la partecipazione dei centri antiviolenza e del coordinamento Liguria Rainbow.

