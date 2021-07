Tirreno Power, il biologo: “A San Genesio il 29% degli inquinanti dovuti al carbone. A Quiliano il 17%”

Savona. “A San Genesio il 29% dei componenti del PM10 è attribuibile all’attività della centrale, invece a Quiliano si ferma al 17%“. Sono questi i valori percentuali della concentrazione degli elementi prodotti dalla combustione del carbone della centrale termoelettrica di Vado Ligure presentati da Stefano Scarselli, biologo specialista in biomonitoraggio, nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

