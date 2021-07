Diano Marina. «Ricandidarmi? Ci sto riflettendo, se ci fosse questa opportunità», risponde così il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori di fronte allapossibilità che il governo dia il via libera al terzo mandato nei comuni sotto ai 15mila abitanti. L’annuncio della decisione dell’esecutivo Draghi è atteso per il 7 luglio in occasione dell’Assemblea nazionale di Anci.

... » Leggi tutto