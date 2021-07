LaerH, presidio sotto la prefettura. I sindacati: “Tutelare i lavoratori e sbloccare la vendita di Piaggio”

Savona. Stamattina a Savona davanti alla Prefettura lo sciopero e il presidio dei lavoratori di LaerH. La protesta è stata indetta dai sindacati di categoria e dalla Rsu aziendale. “L’unica soluzione nell’immediato – rilanciano i sindacati – è data dalla possibilità di una commessa da Piaggio per ulteriori velivoli P180 destinati alle forze armate per cui non è però ancora arrivata l’approvazione del Ministero della Difesa e del Governo”.

... » Leggi tutto