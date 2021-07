Mascherine all’aperto, a Genova molte persone continuano a indossarla: ecco perché

Genova. Chi per sicurezza personale e degli altri, chi per abitudine o inerzia, chi per timore della variante Delta, chi perché passano tante persone in vie strette, come per esempio i vicoli, e si creano assembramenti, chi perché ancora non si è vaccinato.

A Genova, in particolare nel centro storico, sono ancora molte le persone che indossano la mascherina all’aperto, sia residenti sia turisti, sebbene non solo la Liguria sia entrata in zona bianca ma anche sia decaduto l’obbligo, da lunedì 28 giugno.

