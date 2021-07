Non solo autostrade: ecco perché Genova si è bloccata (e perché rischia un nuovo collasso)

Genova. Le autostrade questa volta non c’entrano. O meglio c’entrano, ma abbastanza alla lontana. Ciò che ha tenuto in scacco il traffico a Genova stamattina è stato il maxi-ingorgo al terminal Sech, collocato nel bacino del porto vecchio e adibito al traffico di container, dove le operazioni di carico e scarico merce non hanno retto il ritmo di afflusso dei camion. Risultati a catena: varco di San Benigno intasato, elicoidale invaso dai mezzi pesanti, lungomare Canepa nel caos, casello di Genova Ovest senza alcuno sbocco, code fino all’altezza di Bolzaneto e dell’uscita Aeroporto. Non è la prima volta che accade e potrebbe non essere l’ultima.

