Paolo Paglia al Floriseum di Sanremo per il primo evento sulla Lavanda della Riviera dei Fiori

Sanremo. C’è grande attesa per sabato 3 e domenica 4 luglio, fine settimana d’inaugurazione della serie di eventi sulla Lavanda della Riviera dei Fiori® in programma al Floriseum di Sanremo e presentata alla stampa locale lo scorso 18 giugno presso lo stesso Museo del Fiore. Quello che s’inaugurerà sabato pomeriggio, infatti, sarà il primo dei quattro weekend organizzati dall’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori® in collaborazione con il Floriseum e con CNA Imperia per conoscere, scoprire, degustare e vivere una delle meraviglie della nostra terra. Tema di questo primo incontro sarà infatti: Le tipologie della Lavanda del territorio e la magia della Lavanda IMPERIA® nell’alimentazione e nell’arte culinaria.

