Petizione lungomare Pietra, Seppone: “Sindaco ascolti i cittadini. Qui nessuno ha interesse a polemizzare”

Pietra Ligure. “Il sindaco parla di speculazioni, ma dopo 24 ore sono quasi mille i cittadini pietresi e non che hanno deciso di sottoscrivere la petizione per chiedere l’eliminazione del senso unico sul lungomare Bado. Sono tutti impazziti? Sono tutti mossi dal desiderio di polemizzare con questa amministrazione comunale? Sono tutti speculatori? Io penso proprio di no. Io ho massimo rispetto per l’istituzione che rappresenta, ma pretenderei lo stesso da lui nei miei confronti e soprattutto nei confronti dei tantissimi cittadini che gli stanno chiedendo a gran voce di ripensare a questa decisione”.

