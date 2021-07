Sanremo, principio di incendio su barca a vela nel Porto Vecchio

Sanremo. Un principio di incendio si è sviluppato nel pomeriggio su una barca a vela monoalbero, la Blow up, ormeggiata nel Porto Vecchio di Sanremo.

Le fiamme, stando a quanto ricostruito fino ad ora, si sarebbero generate da un corto circuito della pompa di sentina, per poi estendersi su alcune vele presenti nell’imbarcazione e su un salvagente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano che hanno spento l’incendio e portato via dalla barca a vela alcuni barattoli di vernici e solventi, che avrebbero potuto prendere facilmente fuoco. Presenti anche gli uomini della capitaneria di porto con il loro comandante, il tenente di vascello Carmela D’Abronzo..

