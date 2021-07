Vallecrosia, regolamento di polizia urbana: la replica dell’assessore Fazzari al consigliere Perri

Vallecrosia. «Per una corretta informazione e in risposta all’articolo terroristico e allarmistico di ieri a firma del consigliere d’opposizione Fabio Perri, con riferimento al nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato lunedì 28 giugno in Consiglio Comunale con l’astensione dei gruppi di opposizione, mi preme tranquillizzare la cittadinanza, dell’errata interpretazione del consigliere Fabio Perri» – afferma l’assessore Fazzari, che prosegue: «Cominciamo con il dire che sono state osservate tutte le procedure tecniche amministrative e temporali per indire la commissione che precede la votazione in Consiglio Comunale, ciò nonostante, la mattina della commissione il consigliere Perri comunicava la sua indisponibilità e richiedeva un rinvio motivando inoltre, che non aveva ancora terminato di consultare attentamente il regolamento».

... » Leggi tutto