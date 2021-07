Ventimiglia. Non riusciva a contenere la gioia, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che al termine del taglio del nastro e dopo gli inni nazionale ha stretto i pugni e in segno di vittoria li ha alzati verso il cielo. Oggi, a 12 anni dalla posa della prima pietra, il suo sogno per la città che amministra si è realizzato: Ventimiglia ha un porto, Cala del Forte.

