Disagi all’open day per il vaccino, Toti: “Non presentatevi prima dell’orario di apertura”

Genova. “Gli open day Pfizer in Liguria hanno riscosso un grande successo. Sono stati somministrati, solo oggi, oltre 2.800 vaccini tra Pfizer e Moderna, senza prenotazione“. È il bilancio del presidente Giovanni Toti nella giornata in cui la novità è partita anche a Genova, dove si sono registrati momenti di tensione e disagi visto il grande afflusso di persone in coda già dalle prime ore del mattino, col risultato che coloro che sono arrivati in pomeriggio sono stati rimandati indietro.

... » Leggi tutto