Le costruzioni sono il motore della ripresa, in Liguria boccata d’aria per oltre 22mila imprese

Liguria. Crescono gli investimenti nelle costruzioni, in crescita del 5% in Italia nel primo trimestre 2021. Rappresentano il 63% di tutti gli investimenti totali nel Paese in questo primo trimestre. L’andamento si consolida positivamente anche nel più lungo periodo: in Italia gli investimenti nelle costruzioni nel primo trimestre 2021 sono dell’8,6% superiori al livello pre Covid del quarto trimestre 2019. Una dinamica, emersa dalla recente analisi dell’Ufficio studi Confartigianato su dati Banca d’Italia, Istat, Eurostat e Unioncamere, che inquadra la filiera delle costruzioni (che comprende, oltre alle realtà edili, anche i segmenti del manifatturiero e dei servizi) come uno dei principali motori della ripresa post pandemia.

