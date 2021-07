Scandalo di Baia Verde, il fallimento Fin.Im. rinuncia ai danni chiesti ad ex politici e funzionari. Comune si oppone

Ospedaletti. Potrebbero uscire di scena definitivamente dal processo per risarcimento danni da 155 milioni di euro, ex politici e funzionari pubblici, citati da Fin.Im., che contribuirono ad approvare il progetto, naufragato, del porto di Baia Verde. La curatela fallimentare di Fin.Im (ex soggetto attuatore) ha depositato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti delle parti fisiche in causa. Rinuncia che ha trovato l’opposizione dell’attuale amministrazione civica della città delle rose, sorretta dal sindaco Daniele Cimiotti.

