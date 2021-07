Genova. Parte oggi alle 13 all’hub della Fiera di Genova l’open day per ricevere il vaccino Pfizer con richiamo anticipato a 21 giorni. Potranno accedere tutti coloro che non hanno ricevuto la prima dose. Non è necessario prenotare, basta portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria.

