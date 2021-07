Alassio, Albenga ed Andora, le finali Nazionali Under 15 maschili di volley parlano savonese

Alassio, Albenga e Andora insieme per la Finale Nazionale Giovanile Under 15 maschile di pallavolo. I dodici club più forti d’Italia e quegli atleti che, con ogni probabilità, tra qualche anno vestiranno la maglia della nazionale azzurra sono attesi da lunedì 5 a giovedì 8 in Liguria per contendersi lo scudetto di categoria. Il primo atto ufficiale dell’evento sarà la riunione tecnica di lunedì sera, mentre le ostilità si apriranno martedì mattina e l’evento culminerà giovedì alle ore 11 con la disputa contemporanea delle finali per il 1° (in diretta streaming sul canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo), 3° e 5° posto.

“Ripartiamo da qui, dalla pallavolo e dalle finali del campionato nazionale maschile Under 15 maschile per tornare anche indoor a parlare di sport, di giovani e di futuro – Roberta Zucchinetti, Consigliera delegata allo Sport del Comune di Alassio, apre così la conferenza stampa di presentazione di presentazione dell’evento che si terrà dal 6 all’8 luglio prossimi nei palasport di Alassio, Albenga e Andora​ – Per un lungo fine settimana torna ad essere cuore pulsante della pallavolo nazionale, quella delle nuove generazioni, delle giovani speranze di un movimento che riesce a regalare ai suoi tifosi grandi emozioni e grandi risultati. Il territorio ha fatto squadra mettendo a disposizione gli spazi e avviando un’azione condivisa nell’ottica di un ritorno di eventi sempre più importanti: è un nostro obbiettivo che stiamo perseguendo con investimenti in termini di promozione e strutturale. Ringrazio l’organizzazione e tutte le realtà coinvolte per la buona riuscita dell’evento per l’impegno profuso, la Federvolley per aver scelto ancora una volta il nostro territorio”.

