Alassio, disponibile da lunedì parcheggio temporaneo sul cantiere in via Gastaldi

Alassio. Prosegue l’iter del progetto per il nuovo plesso scolastico di via Gastaldi ad Alassio. Recentemente, infatti, è stato presentato il progetto definitivo, con le modifiche richieste per corrispondere alle nuove normative in tema di contenimento della pandemia: aule più ampie, spazi comuni adeguati. Insomma il progetto, pur restando nella sostanza e nella filosofia architettonica iniziale si è significativamente ampliato nei volumi consentendo, una volta realizzato, una didattica innovativa e performante.

