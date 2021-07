Genova. Sono 13 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 2.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.816 tamponi antigenici rapidi. Sono i dati del bollettino della Regione. In lieve aumento gli ospedalizzati mentre non si registra nessun nuovo decesso.

