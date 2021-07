Ventimiglia, il bilancio semestrale di attività della polfer

Ventimiglia. È di 40 indagati, 5 arrestati e 3.052 persone controllate il bilancio dell’attività svolta dalla polizia ferroviaria della Città di Confine nel primo semestre. Sono inoltre state contestate 12 violazioni amministrative, di cui 2 contravvenzioni relative alla violazione del Codice della strada ed 1 del regolamento ferroviario, 3 per ubriachezza e 7 per violazione della misure relative al covid-19.Le riammissioni attive degli stranieri in Francia ammontano a 58.

