Enogastronomia e turismo, i vini liguri protagonisti a “Milano Wine Week”

Liguria. La viticoltura eroica delle Cinque Terre, i grandi interpreti di vitigni storici come Pigato e Vermentino, i pluripremiati Colli di Luni, il nobile Rossese, e poi la Bianchetta e tanti altri. Se per gli appassionati e i sommelier l’appuntamento naturale resta quello con la vendemmia, è subito dopo che i grandi vini della Liguria saranno protagonisti di Milano Wine Week, evento internazionale che si trasforma in un grande momento di rilancio del settore dell’ospitalità e della ristorazione e crea un palinsesto di esperienze che mette il vino a contatto con arte, moda, design.

