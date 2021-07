Everesting, un savonese entra nella Hall of Fame italiana

Gorra-Cà del Din. Una passione smisurata per lo sport e la voglia di mettersi costantemente in gioco. Un’enorme forza di volontà e la consapevolezza di poter andare oltre i propri limiti. È possibile introdurre in questa maniera l’impresa compiuta da Gabriele Boasso, carcarese di origine ma savonese di adozione che sabato 26 giugno è riuscito a percorrere più volte il segmento in salita di Gorra-Cà del Din (sul colle del Melogno).

... » Leggi tutto