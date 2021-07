Goletta Verde in Liguria: 4 punti su 23 oltre i limite di legge, nella norma i campionamenti in provincia di Imperia

Genova. In totale sono 23 i punti campionati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, 11 nei pressi di foci e canali e 12 punti a mare, distribuiti su tutta la costa regionale, che hanno visto in totale 4 punti superare i limiti di legge di cui 3 sono risultati fortemente inquinati e 1 inquinato. Questa la fotografia scattata dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, che hanno campionato in Liguria tra il 14 e il 23 giugno di questo anno.

