Imperia – Cetara a bordo del Pingone, Pinga: «Esperienza interessante per valorizzare il lavoro di chi vive sul mare»

Imperia. «E’ stata un’esperienza bella e interessante, sono stati diciotto giorni impegnativi. Quando si viaggia in mare bisogna sempre essere pronti ad affrontare il mare mosso, l’imprevisto nel porto dove magari non c’è la corrente o l’acqua. Ma la soddisfazione di aver portato a termine questo viaggio e questo progetto fa dimenticare tutti gli intoppi che ci sono stati». Salvatore Pinga, accolto dal presidente Enrico Lupi e da Lara Servetti, non nasconde le difficoltà della missione Imperia – Cetara a bordo del Pingone per la promozione del progetto “Mediterraneo: un mare dove navigano anche le idee” iniziativa promossa dal FLAG GAC di Imperia “Il Mare delle Alpi” ma anche l’orgoglio e la soddisfazione del ruolo svolto.

