Nel Golfo Dianese le confezioni Tetra Pak si raccolgono con carta e cartone

Diano Marina. «Le confezioni Tetra Pak® (ad esempio cartoni del latte, succhi di frutta, vino e altri alimenti) sono riciclabili e devono essere raccolte insieme a carta e cartone nell’apposito contenitore, in modo da garantirne il recupero in cartiera. E soprattutto, non vanno abbandonate in natura!». Questo il messaggio della campagna informativa promossa dai Comuni del Golfo Dianese-Andorese in collaborazione con Tetra Pak Italia per incentivare la raccolta differenziata, nell’ambito della campagna di comunicazione realizzata da Egea Ambiente e Proteo.

