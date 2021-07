Savona, la maestra Vera Grita verso la Beatificazione

Provincia. In questi giorni la Congregazione delle cause dei santi ha comunicato al vescovo di Savona-Noli Calogero Marino il nulla osta da parte della Santa Sede all’apertura della causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Vera Grita (1923-1969), laica, salesiana cooperatrice. Il nulla osta è l’autorizzazione da parte della Santa Sede all’apertura dell’inchiesta diocesana in quanto dimostrato non esserci nulla presso i dicasteri vaticani a carico della Serva di Dio che ostacoli la sua causa.

