Taggia. Ancora pochi posti disponibili per il laboratorio di Marcello Prayer in programma il 9-10-11 luglio, dedicato al canto XXVI dell’Inferno (Ulisse) della Divina Commedia nell’ambito di “Officina out estate” della Scuola propedeutica al teatro proposta dal Banchéro. Limitato a soli 10 partecipanti, verrà svolto nella sede del Banchéro, in via Soleri, a Taggia.

