Ventimiglia, i residenti di corso Arturo Toscanini al sindaco: «Grazie per il palo della luce ma ci mettereste anche una lampadina?»

Ventimiglia. «Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Sindaco od a chi per esso, per avere tempestivamente risposto alla richiesta-segnalazione dei residenti di corso Arturo Toscanini, per la mancanza di un palo della luce stradale. Grazie, perché il palo della luce è stato installato (è li già da diverse settimane). Azione precisa e coerente: un palo della luce è stato chiesto, ed un palo è stato messo» – commenta così una lettrice residente in corso Arturo Toscanini.

... » Leggi tutto