Ancora un incidente in A10: cisterna si ribalta in galleria, traffico bloccato verso Savona

Varazze. Dopo il caos provocato dall’incidente tra Genova Pra’ e Genova Pegli, con code oltre gli 11 km, altro sinistro all’interno di una galleria, questa volta in direzione Ventimiglia, avvenuto tra Varazze e Celle Ligure: coinvolto un mezzo pesante, per fortuna senza conseguenze per l’autista ma con gravi conseguenze per la viabilità in quanto è stata disposta la chiusura del tratto autostradale.

... » Leggi tutto