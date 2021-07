Dehor del nuovo stabilimento balneare costruito al posto del belvedere, il disappunto di “Progetto Vallecrosia”

Vallecrosia. Scrive Simonetta Giovanna, consigliere comunale capogruppo di “Progetto Vallecrosia“: «Vorrei esprimere il mio e non solo mio disappunto per il dehors del nuovo stabilimento balneare di Vallecrosia costruito al posto del belvedere che si trovava, e parlo al passato perché ho dei dubbi sul suo ripristino allo stato precedente, di fronte all’uscita di via 1 Maggio. Dunque il belvedere era molto apprezzato dai cittadini e anche dai turisti»

