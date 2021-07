Imperia. Il giudice di pace di Imperia Andrea Saccone ha annullato la multa di 400 euro comminata nel febbraio del 2020 a Salvatore Russo, 36 anni, di Dolcedo sorpreso da una pattuglia della polizia municipale mentre si recava a piedi dal piccolo centro della val Prino in direzione della farmacia di Caramagna per acquistare del latte a basso contenuto glicemico necessario per la sua dieta.

... » Leggi tutto