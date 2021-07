Ponte Europa Unita di Andora, Giampedrone: “Entro agosto fine lavori e nuova viabilità”

Andora. “Noi non costruiamo più solo ed esclusivamente infrastrutture per migliorare la viabilità locale ma cerchiamo sempre di dare delle risposte idrauliche ai tanti corsi d’acqua che attraversano la Liguria. Il lavoro in sinergia dell’amministrazione comunale e regionale dovrebbe portare a vedere ultimati gli interventi ad agosto”. A dirlo è l’assessore alla protezione civile e alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone che illustra l’intervento di adeguamento idraulico del ponte Europa Unita ad Andora finanziato da Regione Liguria.

