Albenga. Un 22enne pregiudicato residente in provincia di Imperia e una 20enne residente a Milano sono stati arrestati dai carabinieri per reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e denunciati per una rapina ai danni di una signora di 81 anni, alla quale è hanno strappato la borsetta, nei pressi del ricovero Trincheri di Albenga. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri.

... » Leggi tutto