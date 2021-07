Vela, Elena Madesani dello Yc Sanremo prima alla selezione nazionale Optimist ad Andora

Genova. Alessio Lulli (YC Italiano) si è aggiudicato la classifica finale della regata di selezione nazionale Optimist ad Andora. Mentre il primo giorno sono state portate a termine tre prove domenica se ne sono disputate solo due: e Lulli, che si era aggiudicato le prime tre prove ha ancora vinto le altre due. La manifestazione, organizzata in maniera impeccabile dal locale Circolo Nautico, in collaborazione con la FIV ed Optimist Italia, ha visto gareggiare un centinaio di giovani talenti della vela nelle acque al largo di Andora. Fra i locali il meglio piazzato è stato l’ingauno Matteo Tedesco (CN Albenga) che ha chiuso al 20° posto. In campo femminile prima la matuziana Elena Madesani (YC Sanremo) davanti ad Elena Vulcanile (YC Italiano) e Benedetta Catania (id.). Anche fra i Cadetti la vittoria è andata ad un genovese: Federico Dogliotti (YC Italiano).

