Ventimiglia, violenza sul lungomare. Quattro indagati per rissa aggravata

Ventimiglia. Violenza tra stranieri sul lungomare della città di confine, in quattro finiscono indagati per rissa aggravata. La polizia di Stato di Ventimiglia era intervenuta in forze, nella notte tra sabato e domenica, sul lungomare, per sedare una rissa scoppiata improvvisamente tra alcuni cittadini romeni. Gli agenti avevano potuto constatare che tutti i coinvolti si trovavano in stato di alterazione perché ubriachi, dopo una serata passata in un esercizio pubblico della zona.

