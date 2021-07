A Sanremo la presentazione del libro “Un amore in guerra” di Claudia Simone e Graziano Consiglieri

Sanremo. Venerdì 9 luglio alle 18 presso i locali de La Ciotola di Sanremo, in via Santo Stefano 4, all’inizio del centro storico La Pigna, nell’ambito della rassegna di incontri culturali organizzata presso il locale, verrà presentato il libro “Un amore in guerra. Storia di un sentimento tra Sanremo e la Russia: 1938 – 1943” di Claudia Simone e Graziano Consiglieri. Introduce l’incontro Daniela Cassini.

