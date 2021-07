Bordighera, l’impegno dei Lions Capo Nero Host con Marco Zagni presidente: donare un cane guida a un non vedente

Bordighera. Acquistare un cane guida da donare a una persona non vedente per cambiarle, in meglio, la vita. E’ l’obiettivo che si è prefissato il Lions Club Capo Nero Host di Bordighera per l’anno 2021. Ad annunciarlo è stato ieri, nel corso della serata del passaggio delle consegne, il nuovo presidente del club Marco Zagni, che ha ereditato il testimone da Rodolfo Brizio, past president.

