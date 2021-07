La Compagnia Stabile Città di Sanremo torna in scena con “Ina man de giancu!”

Sanremo. La Compagnia Stabile Città di Sanremo riprende l’attività teatrale per la stagione 2021. Venerdì 9 luglio porterà in scena in piazza Borea d’Olmo la commedia “Ina man de giancu!”, traduzione in dialetto

sanremasco dell’originale “Preost per tre di” di Fabrizio Dettamanti, evento inserito nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di Sanremo. Inizio spettacolo alle 21. Ingresso libero. La prenotazioneperò è obbligatoria ai sensi della normativa anti Covid-19.

... » Leggi tutto