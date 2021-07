San Bartolomeo al Mare. In scena, ieri sera, spettacolo di Federica Sassaroli al M&T Festival giunto quest’anno alla 27ma edizione. Il pubblico, in numero ridotto causa restrizioni dovute alla pandemia e concomitanza con la semifinale degli Europei di calcio, ha molto gradito la performance dell’attrice, comica, doppiatrice, speaker, la quale si è presa in giro per tutta la durata dello spettacolo.

